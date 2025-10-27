Regione Marche incursione Pro Pal nella prima seduta del Consiglio
Incursione Pro Pal durante il Consiglio regionale delle Marche ad Ancona. La prima seduta è stata aperta da Andrea Cardilli (FdI) come presidente provvisorio in attesa dell’elezione, durante la seduta in corso, di quello effettivo. Durante i saluti e la presentazione di consiglieri e assessori un’attivista Pro Pal è intervenuta dal pubblico sventolando una bandiera della Palestina e chiedendo che la Regione Marche di interrompere “i rapporti con Israele” e che “venga riconosciuto lo Stato palestinese”. L’attivista che ha proseguito durante l’intervento del presidente protempore è stata accompagnata fuori dall’aula dal personale della vigilanza presente nell’emiciclo di Palazzo Leopardi in Ancona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
