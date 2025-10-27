Regione e Comuni rilanciano la Ski Area Valmalenco

Sondriotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Valmalenco mira ad un salto di qualità. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, lo schema di atto integrativo al "Patto Territoriale per la valorizzazione della Ski. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

