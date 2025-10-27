Regione e Comuni rilanciano la Ski Area Valmalenco
La Valmalenco mira ad un salto di qualità. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, lo schema di atto integrativo al "Patto Territoriale per la valorizzazione della Ski. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altre letture consigliate
Avviso Pubblico E.L.I.O.S. per i Comuni Montani del Lazio La Regione Lazio mette a disposizione 4.672.686,48 euro di fondi FOSMIT grazie all’Avviso Pubblico E.L.I.O.S. (Efficientamento Luminoso Interventi Opere Stradali), rivolto ai Comuni totalmente mo - facebook.com Vai su Facebook
Marghine, intesa Regione-Comuni: progetti per 16 milioni di euro - Il Marghine verso il futuro, con la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il potenziamento dei servizi essenziali e il rafforzamento della governance territoriale. unionesarda.it scrive