Regionali spunta CAF | il ‘candidato senza nome’ nella lista di Clemente Mastella

Uno spot elettorale può fare la differenza. Quello giusto, non passa certo inosservato. Ed è quello che è successo con lo spot elettorale di Mauro Scarpitti, candidato nella lista "Noi di Centro" che fa riferimento a Clemente Mastella. A far discutere, però, sarebbe il nome di Mauro Scarpitti, candidato della lista, apparso in uno spot accanto a Sabino De Micco, consigliere della VI Municipalità di Napoli arrestato nel 2024 con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso e poi tornato in carica dopo i domiciliari. Come riportato da Napolitan.it, sul fac-simile elettorale di Scarpitti comparirebbe infatti il soprannome "CAF", lo stesso utilizzato da Giusy De Micco alle amministrative di Cercola del 2023, tornato di attualità dopo le indagini che portarono all'arresto di sette persone per presunto voto di scambio.

