Regionali Sergio D’Angelo Avs annuncia | Rinviato a giudizio per aver difeso 300 lavoratori

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Un annuncio choc sui social. “ È successa una cosa molto grave e ci tengo a comunicarvela io, prima che la apprendiate dai giornali: mi hanno rinviato a giudizio” scrive in un post Sergio D’Angelo, capogruppo di Avs al consiglio comunale di Napoli, nonché candidato alle Regionali. “ La Questura – spiega D’Angelo – mi ha appena notificato l’atto: sono rinviato a giudizio per le manifestazioni spontanee ma assolutamente pacifiche a supporto dei 300 lavoratori di Gesco licenziati senza preavviso”.   D’Angelo è fondatore di Gesco, gruppo di imprese sociali. E manifesta disappunto per la tempistica dell’atto giudiziario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

