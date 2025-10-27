Regionali scende in campo anche il giornalista Enzo Ragone con la lista di AVS Alleanza Verdi e Sinistra

Salernotoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche il giornalista salernitano Enzo Ragone scende in campo per le elezioni: è candidato al Consiglio regionale della Campania nella lista di AVS (Alleanza Verdi e Sinistra). “Dopo anni di militanza e di impegno civile nel mio lavoro di giornalista, prima a Telecolore e poi in Rai, ho deciso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

regionali scende campo giornalistaRegionali: niente candidatura per la Iaccarino, con la Lega scende in campo Del Deo - Spunta una candidatura last minute nel mosaico legato alla composizione delle liste per le prossime elezioni regionali, che dovranno essere consegnate entro la mattinata di domani. Da ilgolfo24.it

regionali scende campo giornalistaRegionali, intervista a Gennaro Sangiuliano: «Torno in campo per la mia terra» - Ora si può dire ufficialmente che sarà candidato alle prossime regionali? Riporta ilmattino.it

Regionali vicine, Meloni e Schlein in campo, Marche come Gaza, parole invece di missili - Ci siamo: si vota per le Regionali fra meno di dieci giorni e le Marche diventano la cartina di tornasole di questo appuntamento a cui si dà, giustamente, una grande importanza. Come scrive blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Scende Campo Giornalista