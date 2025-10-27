Regionali Roberto Fico fa tappa a Caserta | appuntamento giovedi 30 ottobre
Tempo di lettura: 2 minuti Il Gruppo Territoriale MoVimento 5 Stelle di Caserta invita la cittadinanza all’incontro: “Da Gaza all’Italia: la fragilità non ha confini”, con ROBERTO FICO e MARCO CROATTI. Un’occasione di riflessione condivisa sui conflitti, le vulnerabilità, le responsabilità e le esclusioni che attraversano popoli e territori, oltre ogni perimetro geografico. L’evento si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 19:00 presso lo Spazio 5 Stelle di Caserta, in Via San Carlo 22. Attraverso il racconto di chi è stato sul posto, analisi politiche e prospettive istituzionali, intendiamo offrire uno spazio di dialogo aperto e plurale, capace di accogliere la complessità del presente e promuovere una cultura della pace e dell’impegno civile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
