Regionali Puglia 2025 Joseph Splendido inaugura il suo comitato elettorale

Sarà inaugurato martedì 28 ottobre alle ore 19, in Corso Vittorio Emanuele II n. 30 a Foggia (Isola pedonale, di fronte Foot Locker), il comitato elettorale di Joseph Splendido, consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni regionali per il centrodestra. All’iniziativa sarà presente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Telesveva. . Regionali, oltre 560 gli aspiranti consiglieri al seguito dei 4 candidati alla carica di Presidente: i numeri in vista del 23 e 24 novembre #puglia #politica #elezioni #regionali - facebook.com Vai su Facebook

Quattro candidati presidente e 81 aspiranti consiglieri in Capitanata: nomi e facce di chi vuole un posto in Regione - Antonio Decaro, Luigi Lobuono, Sabino Mangano e Ada Donno sono i quattro candidati alla presidenza della Regione Puglia: sei liste per il centrosinistra, quattro per il centrodestra, una a testa per l ... foggiatoday.it scrive

POLITICA Alleanza Verdi Sinistra presenta i candidati per le Regionali Puglia 2025: conferenza stampa a San Severo - Mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 19:30, presso Spazio Ripoli in via San Girolamo 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione. Scrive statoquotidiano.it

Regionali Puglia 2025: la lista di Forza Italia esclusa nella provincia di Foggia - 24 novembre) ha subito un brusco scossone nella provincia di Foggia: la lista regionale di ... Da lucerabynight.it