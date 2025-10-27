Regionali Puglia 2025 Joseph Splendido inaugura il suo comitato elettorale

🔊 Ascolta la notizia

Sarà inaugurato martedì 28 ottobre alle ore 19, in Corso Vittorio Emanuele II n. 30 a Foggia (Isola pedonale, di fronte Foot Locker), il comitato elettorale di Joseph Splendido, consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni regionali per il centrodestra. All’iniziativa sarà presente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

