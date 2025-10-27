Regionali Popolari Veneti a rischio esclusione | ricorso contro il simbolo di Szumski

Veronasera.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si complica la strada verso le prossime regionali per i "Popolari per il Veneto", la lista di Fabio Bui finita “sub iudice” dopo un primo respingimento per irregolarità formale della Corte d'Appello di Venezia. Per non essere escluso dalla corsa a Palazzo Balbi, Bui dovrà ora presentare ricorso. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

