Regionali Popolari Veneti a rischio esclusione | ricorso contro il simbolo di Szumski
Si complica la strada verso le prossime regionali per i "Popolari per il Veneto", la lista di Fabio Bui finita “sub iudice” dopo un primo respingimento per irregolarità formale della Corte d'Appello di Venezia. Per non essere escluso dalla corsa a Palazzo Balbi, Bui dovrà ora presentare ricorso. 🔗 Leggi su Veronasera.it
