Regionali l’assessore al Comune di Napoli Trapanese rimette le deleghe

Tempo di lettura: < 1 minuto L'assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese, candidato al Consiglio regionale per le elezioni in programma il 23 e 24 novembre, "per ragioni di opportunità ha rimesso le sue deleghe": lo rende noto, in un comunicato, il Comune di Napoli. Deleghe che, prosegue la nota, "vengono assunte temporaneamente dal sindaco Gaetano Manfredi".

