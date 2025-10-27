Regionali in Campania Roberto Fico a Castel Volturno | Serve un grande patto per il riscatto dell?area

«Un patto per Castel Volturno, per il riscatto del territorio». È il progetto che lancia Roberto Fico a margine, ieri mattina, del suo tour sul litorale domiziano per verificare. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, Roberto Fico a Castel Volturno: «Serve un grande patto per il riscatto dell?area»

Scopri altri approfondimenti

Regionali in Campania. Edmondo Cirielli: "Reddito di promozione per incentivare il lavoro in Regione" #regionali2025 #elezioniregionali2025 #centrodestra #RegioneCampania #fratelliditalia #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/regionali-in-campa - facebook.com Vai su Facebook

#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X

Regionali in Campania, Roberto Fico a Castel Volturno: «Serve un grande patto per il riscatto dell’area» - È il progetto che lancia Roberto Fico a margine, ieri mattina, del suo tour sul litorale domiziano per ... Da ilmattino.it

Roberto Fico Presidente, i candidati e le liste alle elezioni regionali in Campania: tutti i nomi - Tutti i candidati della lista Roberto Fico Presidente alle elezioni Regionali in Campania del 23 e 24 novembre 2025. Scrive ilmattino.it

Regionali Campania, 20 liste: 8 a testa per Fico e Cirielli, 4 indipendenti - Le operazioni di deposito delle liste per le regionali in Campania del 23 e 24 novembre si sono concluse negli uffici del Tribunale di Napoli. Segnala pupia.tv