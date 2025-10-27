Regionali in Campania l’imprenditore DItto si ritira dalla corsa | Deluso da questa politica

“Volevo portare i nostri temi al centro del dibattito politico regionale. Formazione, occupazione, turismo, il tutto con la competenza di chi siede da sempre dall’altra parte del tavolo, quello del mondo reale, e con l’appoggio dei tanti che mi hanno chiesto di impegnarmi attivamente per far sì che ciò accadesse. Ho sognato, mi sono impegnato e ho lavorato tantissimo per far sì che ciò accadesse. Ma ho peccato in distanza dalla realtà: dove ho provato a portare contenuti e proposte ho ricevuto in cambio i “ conti del salumiere su voti, liste e seggi. Forse sono un illuso, forse addirittura un incosciente sognatore, ma non è questa la politica che immaginavo ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Regionali, accordo nel centrodestra: Stefani (Lega) in Veneto, Cirielli in Campania, Lobuono in Puglia. E Fdi "prenota" la Lombardia - Con l'avvicinarsi delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, in Campania, Veneto e Puglia, il piano del centrodestra inizia a prendere forma. ilmessaggero.it scrive

