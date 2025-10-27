Regionali il 3 novembre l' analisi alla Fondazione Rosselli con Antonio Floridia
Firenze, 27 ottobre 2025 – L' analisi del voto delle Regionali in Toscana e le prospettive della governance del centrosinistra saranno oggetto di dibattito dell'evento organizzato dalla Fondazione Rosselli il 3 novembre. L'evento, a ingresso libero, inizierà dalle ore 16.30 e si terrà in via degli Alfani 101r. Saranno presenti il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini che dialogherà con Antonio Floridia: a moderare la capocronista de La Nazione di Firenze Erika Pontini. "Il risultato elettorale della Toscana Toscana ha visto un centrosinistra riportare una indiscussa vittoria – ha affermato Spini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
