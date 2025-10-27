Regionali Francesco Casale nella lista Cirielli Presidente-Moderati e Riformisti per la provincia di Avellino

"Come tutti oramai avete appreso sono ufficialmente in campo per le prossime elezioni regionali. Ho deciso di candidarmi nella lista civica "Cirielli Presidente - Moderati e Riformisti", a sostegno del Viceministro degli Affari Esteri, On. Edmondo Cirielli, come nostro candidato alla Presidenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

