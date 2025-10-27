REGIONALI Focus Lega Tre consiglieri uscenti 8 candidati forti Sarà sfida al fotofinish

La Lega ha ufficializzato la propria squadra nella circoscrizione di Caserta per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre, presentando otto candidati che correranno all’interno di una delle otto liste provinciali a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli. Il partito guidato a livello. 🔗 Leggi su Casertanews.it

