Regionali Conte e Fico aprono la campagna elettorale | Con De Luca lavoriamo per un obiettivo comune

Tempo di lettura: 2 minuti Giuseppe Conte e Roberto Fico hanno aperto ufficialmente la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle al teatro Troisi di Napoli, dove sono stati presentati i candidati e le candidate che rappresenteranno il Movimento nelle diverse circoscrizioni della Campania. Saranno otto le liste a sostegno della candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione, incluse quelle dell’area di centrosinistra. Durante l’incontro, i due esponenti pentastellati hanno voluto sgomberare il campo da eventuali tensioni con il presidente uscente Vincenzo De Luca. “Giusto che De Luca rivendichi i suoi risultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regionali, Conte e Fico aprono la campagna elettorale: “Con De Luca lavoriamo per un obiettivo comune”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Regionali in Campania, candidato Federico Conte incontra elettori a Capaccio Paestum - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania Vai su Facebook

Regionali, Conte: “De Luca ritiene di essere il migliore ma ora tocca a Fico” - X Vai su X

Regionali in Campania, Roberto Fico a Castel Volturno: «Serve un grande patto per il riscatto dell’area» - È il progetto che lancia Roberto Fico a margine, ieri mattina, del suo tour sul litorale domiziano per ... Si legge su ilmattino.it

Regionali in Campania, Cirielli-Fico, 8 liste pari E per la volata finale tutti i big riuniti a Napoli - Oggi alle 11 arriva Matteo Salvini al teatro Sannazzaro per presentare tutti i candidati della Lega mentre domani (teatro Troisi ... Lo riporta ilmattino.it

Fico e Conte, liste pulite e legalità non negoziabili - La selezione dei candidati usando il codice etico "è una prospettiva che non è nulla di nuovo per noi del M5S. Si legge su ansa.it