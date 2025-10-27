Regionali Carmela Mucherino M5S | giovedì l’inaugurazione del comitato elettorale

Giovedì 30 ottobre, alle ore 18.00, sarà inaugurato a Caserta, in via San Carlo n. 8, il Comitato Elettorale di Carmela Mucherino, candidata per la Lista del MoVimento 5 Stelle al Consiglio Regionale della Campania, circoscrizione di Caserta. All'inaugurazione interverranno i parlamentari Agostino Santillo, Marco Croatti, Enrica Alifano, l'eurodeputato Danilo Della Valle e il coordinatore provinciale Giuseppe Buompane, per un confronto aperto e concreto sul futuro che vogliamo costruire insieme. "Il comitato nasce come spazio di incontro, ascolto e partecipazione attiva.

