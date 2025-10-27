Regionali Campania il passo di lato di Enrico Ditto | Non mi candido non è questa la politica che immaginavo
L’imprenditore si ritira dalla corsa: “Volevo davvero portare i nostri temi in Consiglio Regionale. In questi mesi di campagna elettorale ho visto solo sgomitare per poltrone e io non lo farò mai”.. NAPOLI – “ Volevo portare i nostri temi al centro del dibattito politico regionale. Formazione, occupazione, turismo, il tutto con la competenza di chi siede da sempre dall’altra parte del tavolo, quello del mondo reale, e con l’appoggio dei tanti che mi hanno chiesto di impegnarmi attivamente per far sì che ciò accadesse. Ho sognato, mi sono impegnato e ho lavorato tantissimo per far sì che ciò accadesse. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
