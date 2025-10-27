regionali campania enrico ditto rinuncia alla candidatura

NAPOLI, 27 OTTOBRE 2025 – L’imprenditore Enrico Ditto si ritira dalla corsa per le elezioni regionali in Campania. In una nota pubblica ha spiegato di aver deciso di non candidarsi, definendo la scelta «un passo di lato» rispetto alla competizione elettorale. Ditto afferma di aver iniziato il percorso con l’obiettivo di portare nel dibattito temi come formazione, occupazione e turismo. «Ho sognato, mi sono impegnato e ho lavorato tantissimo, ma ho peccato in distanza dalla realtà», dichiara. «Dove ho provato a portare contenuti e proposte ho ricevuto in cambio i conti del salumiere su voti, liste e seggi». 🔗 Leggi su Primacampania.it

