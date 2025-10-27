Regionali Campania Enrico Ditto | Non mi candido non è questa la politica che immaginavo
L’imprenditore si ritira dalle Regionali Campania: “Volevo davvero portare i nostri temi in Consiglio Regionale. In questi mesi di campagna elettorale ho visto solo sgomitare per poltrone e io non lo farò mai”. NAPOLI – “Volevo portare i nostri temi al centro del dibattito politico regionale. Formazione, occupazione, turismo, il tutto con la competenza di . 🔗 Leggi su 2anews.it
