Regionali Campania Avs candida Ciro Varriale | voleva sgomberare i centri sociali ora sostiene Roberto Fico

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ex consigliere comunale di centro destra, per 20 anni ha militato in Forza Italia, sostenendo al Comune di Napoli Gianni Lettieri e Catello Maresca. Il suo pallino: lo sgombero dei centri sociali. Ora, in quota "Verdi", è in lista con Avs a sostegno di Roberto Fico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

