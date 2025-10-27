Regionali Aldo Simonelli M5S apre a Frignano la campagna elettorale

Si è aperta a Frignano la campagna elettorale per le Regionali di Aldo Simonelli, candidato al Consiglio Regionale della Campania con il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione della Provincia di Caserta, a sostegno di Roberto Fico candidato Presidente. La sala era gremita di cittadini, militanti e simpatizzanti: un incontro partecipato, ricco di entusiasmo e speranza per una nuova stagione politica. Nel suo intervento, Simonelli ha dichiarato: «La sfida più grande che abbiamo davanti è l' astensionismo: tutte quelle persone che non credono più nella politica e si sentono lontane dalle istituzioni.

