Regionali Aldo Simonelli M5S apre a Frignano la campagna elettorale

Anteprima24.it | 27 ott 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Si è aperta a Frignano la campagna elettorale per le Regionali di  Aldo Simonelli, candidato al Consiglio Regionale della Campania con il  Movimento 5 Stelle  nella circoscrizione della Provincia di Caserta, a sostegno di  Roberto Fico  candidato Presidente. La sala era gremita di cittadini, militanti e simpatizzanti: un incontro partecipato, ricco di entusiasmo e speranza per una nuova stagione politica. Nel suo intervento, Simonelli ha dichiarato: «La sfida più grande che abbiamo davanti è l’ astensionismo: tutte quelle persone che non credono più nella politica e si sentono lontane dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

