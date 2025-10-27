Una ragazza di 28 anni è morta nella doccia la scorsa notte a Novellara di Reggio Emilia presumibilmente folgorata a causa di una stufetta elettrica. La giovane si chiamava Solange Samantha Rizzetto. Di origine cubana, era arrivata in Italia da giovanissima e lavorava come cameriera in un ristorante di Correggio. Dopo il suo turno era tornata a casa per farsi la doccia nel bagno di un locale adiacente a un garage. A trovarla senza vita è stata la nonna, che l'ha trovata riversa nel bagno. Inutile l'intervento del 118. Disposta l'autopsia. La famiglia sostiene che la stufetta elettrica fosse però staccata e che il decesso potrebbe essere stato provocato da un improvviso malore. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Reggio Emilia, ragazza di 28 anni muore nella doccia: forse folgorata. Disposta autopsia