Reggio Emilia ragazza di 28 anni muore folgorata nella doccia
E’ successo nella notte a Novellara: accertamenti su una stufetta. A trovare il corpo è stata la nonna. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Muore folgorata mentre fa la doccia, ragazza di 28 anni perde la vita a Reggio Emilia - Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Lo riporta ilmessaggero.it
Solange muore folgorata in bagno a 28 anni, tragedia nel Reggiano - Una ragazza di 28 anni, Solange Samantha Rizzetto, di origine cubane e residente in strada Boschi, è stata ... msn.com scrive