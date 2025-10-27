Reggio Emilia la 28enne Solange Samantha Rizzetto trovata morta in casa | È rimasta folgorata nella doccia

Una donna di 28 anni è stata trovata morta nella sua doccia di casa a Novellara di Reggio Emilia. Solange Samantha Rizzetto, questo il nome della vittima, ha perso la vita dopo essere probabilmente rimasta folgorata. Il corpo senza vita della giovane è stato trovato intorno alle 3 di notte dalla nonna ed è ora a disposizione della procura di Reggio Emilia, che disporrà l’autopsia per chiarire le cause della morte. La prima ipotesi avanzata è che a provocare la morte della 28enne per folgorazione sia stata una stufetta elettrica, su cui saranno fatti accertamenti. La famiglia sostiene che l’apparecchio fosse però staccato e che la morte potrebbe essere stata causata da un improvviso malore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

