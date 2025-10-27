Reggio Emilia giovane donna muore folgorata mentre fa la doccia accanto a una stufetta elettrica

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragedia a Novellara: Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia. Accanto al corpo una stufetta elettrica, probabile causa della scarica. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri: si ipotizza una tragica fatalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

reggio emilia giovane donnaReggio Emilia, giovane donna muore folgorata mentre fa la doccia accanto a una stufetta elettrica - Tragedia a Novellara: Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia ... Riporta fanpage.it

Reggio Emilia, giovane salva una donna dall’ex compagno che la stava accoltellando - Con il pretesto di fare acquisti ha convinto l’ex fidanzata a salire in auto. Si legge su affaritaliani.it

Aggredisce una donna, bloccato dai fedeli verso la moschea - Reggio Emilia, 27 luglio 2025 – Nel pomeriggio di ieri una donna è stata affrontata da un giovane armato di coltello, che si è infilato all’interno dell’auto della sua vittima un attimo prima che ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Reggio Emilia Giovane Donna