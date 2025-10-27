Reggio Emilia giovane donna muore folgorata mentre fa la doccia accanto a una stufetta elettrica
Tragedia a Novellara: Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia. Accanto al corpo una stufetta elettrica, probabile causa della scarica. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri: si ipotizza una tragica fatalità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Spazio Napoli. . Esulta anche il Napoli Basket: vittoria per 95-87 contro Reggio Emilia e primo successo casalingo in stagione Esplode la festa dei tifosi, con anche un coro tanto caro al pubblico del Maradona #NapoliBasket #SpazioNapoli - facebook.com Vai su Facebook
Guardate questo video. Il sindaco di Reggio Emilia dice tutti i “comandamenti giusti”: “Israele non ha giustificazioni”, “il genocidio”, ecc. Poi commette il peccato capitale, e per giunta proprio accanto alla Gran Sacerdotessa. Dice - tenetevi forte - che Hamas de - X Vai su X
Reggio Emilia, giovane salva una donna dall’ex compagno che la stava accoltellando - Con il pretesto di fare acquisti ha convinto l’ex fidanzata a salire in auto. Si legge su affaritaliani.it
Aggredisce una donna, bloccato dai fedeli verso la moschea - Reggio Emilia, 27 luglio 2025 – Nel pomeriggio di ieri una donna è stata affrontata da un giovane armato di coltello, che si è infilato all’interno dell’auto della sua vittima un attimo prima che ... Come scrive ilrestodelcarlino.it