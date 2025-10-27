Reggio Emilia 28enne trovata morta in doccia | ipotesi folgorazione

Ildifforme.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Gualtieri e Guastalla. Questi hanno dato immediatamente inizio alle indagini, al fine di scoprire la causa della morte della 28enne. Al momento, l'ipotesi prioritaria è quella di una morte dovuta ad una folgorazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

reggio emilia 28enne trovata morta in doccia ipotesi folgorazione

© Ildifforme.it - Reggio Emilia, 28enne trovata morta in doccia: ipotesi folgorazione

Argomenti simili trattati di recente

reggio emilia 28enne trovataReggio Emilia, 28enne morta nella doccia: presumibilmente folgorata - A Novellara (Reggio Emilia), una ragazza di 28 anni, Solange Samantha Rizzetto, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Si legge su msn.com

reggio emilia 28enne trovataLa nonna entra in bagno e trova la nipote morta in doccia: forse folgorata da una stufetta - Accanto al corpo della 28enne Solange Samantha Rizzetto c'era una stufetta elettrica ma per i familiari era spenta ... Segnala today.it

reggio emilia 28enne trovataReggio Emilia, 28enne trovata morta in bagno: forse folgorata mentre faceva la doccia - (Adnkronos) – A Novellara (Reggio Emilia) una 28enne di origine cubana è stata trovata morta in un bagno ricavato nei pressi del garage. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Reggio Emilia 28enne Trovata