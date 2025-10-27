Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Gualtieri e Guastalla. Questi hanno dato immediatamente inizio alle indagini, al fine di scoprire la causa della morte della 28enne. Al momento, l'ipotesi prioritaria è quella di una morte dovuta ad una folgorazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Reggio Emilia, 28enne trovata morta in doccia: ipotesi folgorazione