Reggio Emilia 28enne trovata morta in bagno | forse folgorata mentre faceva la doccia

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – A Novellara (Reggio Emilia) una 28enne di origine cubana è stata trovata morta in un bagno ricavato nei pressi del garage. 118 e carabinieri sono intervenuti sul posto. L’allarme è stato dato circa alle 3 di notte dalla nonna, che l’ha trovata a terra, forse perché rimasta folgorata mentre faceva la doccia. A . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

