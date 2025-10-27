Reggio Emilia 28enne morta nella doccia | presumibilmente folgorata

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

reggio emilia 28enne morta nella doccia presumibilmente folgorata

© Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia: presumibilmente folgorata

Scopri altri approfondimenti

reggio emilia 28enne mortaSolange Samantha Rizzetto, chi è la 28enne trovata morta sotto la doccia: il giallo della stufetta e l'allarme della nonna - Si chiamava Solange Samantha Rizzetto la ragazza di 28 anni, di origine cubana, che è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Da msn.com

reggio emilia 28enne mortaTragedia shock, la 28enne Solange Samantha muore folgorata nella doccia - Incredibile tragedia nella notte a Novellara (Reggio Emilia), dove una ragazza di 28 anni – Solange Samantha Rizzetto, di origine cubana – è morta, presumibilmente folgorata, mentre faceva la doccia. msn.com scrive

reggio emilia 28enne mortaReggio Emilia, giovane donna muore folgorata mentre fa la doccia accanto a una stufetta elettrica - Tragedia a Novellara: Solange Samantha Rizzetto, 28 anni, è morta folgorata nel bagno di casa mentre faceva la doccia ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Reggio Emilia 28enne Morta