Reggio Emilia 28enne morta nella doccia | presumibilmente folgorata

Saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica, che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia: presumibilmente folgorata

Solange Samantha Rizzetto, chi è la 28enne trovata morta sotto la doccia: il giallo della stufetta e l'allarme della nonna - Si chiamava Solange Samantha Rizzetto la ragazza di 28 anni, di origine cubana, che è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata. Da msn.com

