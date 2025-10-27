Reggiana-Modena martedì 28 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Sorpresa granata nel derby del Secchia?
Era da circa 30 anni che non si vedeva un derby del Secchia così in alto nel panorama calcistico nazionale, con la Reggiana di Dionigi che si appresta a ricevere la capolista Modena. I granata vengono dal KO sul campo del Monza, ma rimangono ai margini della zona playoff. Un mezzo miracolo del tecnico ex centravanti granata, che ha plasmato il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
? Stasera al Mapei Stadium Città del Tricolore si gioca Reggiana-Modena, ma in ballo c’è molto più di un derby. Orgoglio, memoria e identità: ci sono partite che restano nella storia, come quelle che i tifosi ricordano per dire “io c’ero”. Leggi qui l’articolo - facebook.com Vai su Facebook
$Derby $Reggiana- $Modena, imprevisto $viabilità per i tifosi gialloblù: $autostrada $A1 chiusa di notte, tutti sulla $viaEmilia - $calcio $serieB - X Vai su X
Reggiana-Modena: diretta live e risultato in tempo reale - Modena di Martedì 28 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net
Pronostico Reggiana-Modena 28 ottobre 2025: derby cruciale al vertice - Derby emiliano tra Reggiana e Modena, in programma martedì 28 ottobre 2025 alle 20:30 al Mapei Stadium: scopri il pronostico, le quote e le analisi dettagliate di una partita che promette emozioni gra ... Secondo bottadiculo.it
Reggiana - Modena, probabili formazioni | Novità in difesa in vista del derby - Scocca l'ora del derby del Secchia, match infrasettimanale della decima giornata di Serie BKT previsto questa sera, martedì 28 ottobre alle 20:30 al Mapei Stadium/Città del Tricolore di Reggio Emilia. today.it scrive