Reggiana-Modena martedì 28 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Era da circa 30 anni che non si vedeva un derby della Secchia così in alto nel panorama calcistico nazionale, con la Reggiana di Dionigi che si appresta a ricevere la capolista Modena. I granata vengono dal KO sul campo del Monza, ma rimangono ai margini della zona playoff. Un mezzo miracolo del tecnico ex centravanti granata, che ha plasmato il gruppo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Reggiana-Modena (martedì 28 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

Ecco la nostra prima pagina di oggi. Parliamo della sconfitta della Reggiana a Monza e dell’attesa per il derby con il Modena, della tragedia in moto costata la vita a Giuliana Grossi, del consumo di suolo che vede Reggio fra le peggiori province e della miss - facebook.com Vai su Facebook

#Reggiana vs #Modena, prevendita attiva per il #DerbydelSecchia in programma martedì 28/10 (ore 20:30). Limitazioni alla vendita nei settori locali e nel settore ospiti (4000 posti) https://tuttoreggiana.com/news/314238733830/reggiana-modena-attiva-la-pre - X Vai su X

Reggiana, è già febbre da derby col Modena: si va verso il record di pubblico - REGGIO EMILIA – Lasciata alle spalle la sconfitta con il Monza, che mister Dionigi definisce la principale candidata alla vittoria di questo campionato, per la Reggiana è già tempo di spostare l’atten ... Da reggionline.com

Video Modena Pescara (2-1)/ Gol e highlights: in rimonta con Gliozzi e Sersanti! (Serie B, 28 settembre 2025) - 1) gol e highlights della gara valida per la quinta giornata della Serie B 2025/2026. Secondo ilsussidiario.net