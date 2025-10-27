Recensione di The Elixir | tra satira familiare e caos zombie

Il film: The Elixir (2025) Titolo originale: Abadi Nan Jaya Regia: Kimo Stamboel Sceneggiatura: Kimo Stamboel, Agasyah Karim, Khalid Kashogi Genere: Horror, Azione, Fantascienza Cast: Donny Damara, Eva Celia, Mikha Tambayong, Marthino Lio, Dimas Anggara, Claresta Taufan, Ardit Erwandha, Varen Arianada Calief Durata: 116 minuti Dove l’abbiamo visto: In streaming su Netflix Trama: In Indonesia, un ricco imprenditore decide di testare su di sé un nuovo elisir di giovinezza prodotto dalla sua azienda di rimedi erboristici. Il risultato è disastroso: il siero trasforma il patriarca in un mostro assetato di sangue, scatenando un’epidemia di zombie che travolge la sua famiglia e l’intero villaggio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Recensione di The Elixir: tra satira familiare e caos zombie

