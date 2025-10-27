Ravenna, 27 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi e fino al prossimo 30 giugno (salvo esaurimento anticipato dei fondi) ha aperto la piattaforma che permetterà di prenotare i nuovi incentivi per auto totalmente elettriche. Considerando tutti i ‘paletti’ contenuti nel decreto, nella nostra provincia, potranno beneficiarne solo i residenti nei Comuni di Ravenna, Alfonsin e, Russi e Bagnacavallo, perché fanno parte delle cosiddette Aree urbane funzionali. La proiezione parla di diverse centinaia di automobilisti. “Di norma – ha commentato Adolfo Cosentino De Stefani, ex presidente nazionale di Federauto e titolare di De Stefani Group, concessionaria Mercedes, Smart, MG, Renault, Nissan e Dacia – gli incentivi vengono elargiti per motivi congiunturali, ovvero quando il mercato è depresso e ha bisogno di una scossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rebus incentivi per auto elettriche: chi potrà beneficiarne a Ravenna