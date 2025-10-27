Reaves i Lakers si godono il ragazzo di campagna che è entrato nella storia

Coi 51 punti segnati ai Kings ha affiancato le leggende gialloviola e non fatto rimpiangere le assenze di LeBron e Doncic. Un talento nato in provincia e andato oltre ogni aspettativa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Reaves, i Lakers si godono il ragazzo di campagna che è entrato nella storia

«Faccio tutto ciò che serve per vincere.» Notte storica per Austin Reaves: 51 punti, 11 rimbalzi, 9 assist e la vittoria a Sacramento. Le sue parole, la reazione dello spogliatoio dei Lakers e il retroscena con Luka: - X Vai su X

I Lakers senza Lebron e Doncic, scoprono il talento di Austin Reaves. Di Alessandro Villari - facebook.com Vai su Facebook

Reaves, i Lakers si godono il ragazzo di campagna che è entrato nella storia - Coi 51 punti segnati ai Kings ha affiancato le leggende gialloviola e non fatto rimpiangere le assenze di LeBron e Doncic. Secondo msn.com

I Lakers senza Lebron e Doncic, scoprono il talento di Austin Reaves - Con i suoi fuoriclasse infortunati, Los Angeles viene trascinata dalla guardia che mette a segno 51 punti, diventando il quinto giocatore della squadra a segnarne più di cinquanta in una sola partita. Da ilfoglio.it

NBA, il rinnovo del contratto con i Lakers? Austin Reaves non ha fretta e punta in alto - A fine giugno Austin Reaves aveva rifiutato la proposta dei Lakers di un prolungamento quadriennale del suo contratto per 90 milioni di dollari complessivi e ora, stando a quanto riportato da ‘NBC’, ... Da sport.sky.it