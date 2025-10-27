Real Cerretese continua la maledizione Bouhafa ci prova ma non basta Terzo ko

Real Cerretese 1 Fratres Perignano 2 REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Romiti, Volpi, Nieri, Mordagà, Melani, Gargiulo, Mallardo, Bouhafa, Sogli. A disp.: Cirillo, Tramacere, Bargellini, Dal Porto, Cappelli, Lapi, Pievani, Shahid, Ferrara. All.: Petroni. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi, Remorini, Kapidani, Vittorini, Meucci, Sottile, Mearini, Remedi, Pagni. A disp.: Tirabasso, El Ouardi, Magliocca, Kouadio, Oliva, Garunja, Rofi, Venturin, Miccoli. All.: Fanani. Arbitro: Lachi di Siena. Reti: 33’ e 53’ Mearini, 48’ Bouhafa. CERRETO GUIDI – Prosegue la maledizione del Palatresi per la Real Cerretese, che davanti al proprio pubblico incassa il terzo ko in altrettante gare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

