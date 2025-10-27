Reading party | un nuovo appuntamento dedicato agli amanti dei libri

Bolognatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 9 novembre, dalle 17:00 alle 19:30, Bologna ospiterà un nuovo appuntamento dedicato agli amanti dei libri: Reading Rhythms e Libri Sottolineati si incontrano per condividere pagine, silenzi e conversazioni in un ambiente intimo e accogliente. L’evento si svolgerà presso The Social Hub. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

A Firenze arrivano i 'Reading Party' newyorkesi - 30, al Conventino Caffè Letterario, in via Giano della Bella, 20, a Firenze Firenze, 22 marzo 2025 - Riporta lanazione.it

‘Silent reading party’ in biblioteca. Così si ritrova il piacere di leggere - Dopo il grande successo del primo appuntamento, la biblioteca comunale si prepara a ospitare una nuova edizione del ‘Silent reading... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Reading party fra le mura del castello - Leggere tra le silenziose mura di un castello: a Padernello si può, grazie al Reading Party. Da ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Reading Party Nuovo Appuntamento