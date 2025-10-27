Reading party | un nuovo appuntamento dedicato agli amanti dei libri
Domenica 9 novembre, dalle 17:00 alle 19:30, Bologna ospiterà un nuovo appuntamento dedicato agli amanti dei libri: Reading Rhythms e Libri Sottolineati si incontrano per condividere pagine, silenzi e conversazioni in un ambiente intimo e accogliente. L’evento si svolgerà presso The Social Hub. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
