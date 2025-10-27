re carlo la mossa per sfrattare andrea dalla casa accanto a quella di william e kate

A poco (pochissimo secondo le voci) dal trasloco di William e Kate Middleton nella loro nuova casa a Forest Lodge, sembra che il Principe Andrea stia subendo crescenti pressioni perché lasci al più presto possibile la Royal Lodge. Il motivo? La casa di 30 stanza si trova a meno di un miglio dalla nuova “casa per sempre” dei Principi del Galles. Pressioni per il trasferimento di Andrea. Andrea vive a Royal Lodge da oltre 20 anni e si dice che William voglia che lo zio caduto in disgrazia se ne vada dalla sua villa di 30 stanze prima del loro trasloco. Le trattative sulla sistemazione abitativa del Principe si svolgono quotidianamente, tra le proteste pubbliche dopo che è emerso che paga solo un “affitto da quattro soldi” per la lussuosa proprietà. 🔗 Leggi su Dilei.it

