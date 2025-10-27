Re Carlo la mossa per sfrattare Andrea dalla casa accanto a quella di William e Kate
A poco (pochissimo secondo le voci) dal trasloco di William e Kate Middleton nella loro nuova casa a Forest Lodge, sembra che il Principe Andrea stia subendo crescenti pressioni perché lasci al più presto possibile la Royal Lodge. Il motivo? La casa di 30 stanza si trova a meno di un miglio dalla nuova “casa per sempre” dei Principi del Galles. Pressioni per il trasferimento di Andrea. Andrea vive a Royal Lodge da oltre 20 anni e si dice che William voglia che lo zio caduto in disgrazia se ne vada dalla sua villa di 30 stanze prima del loro trasloco. Le trattative sulla sistemazione abitativa del Principe si svolgono quotidianamente, tra le proteste pubbliche dopo che è emerso che paga solo un “affitto da quattro soldi” per la lussuosa proprietà. 🔗 Leggi su Dilei.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Questo sabato mattina scopriamo una nova casa editrice, la Revolver Edizioni, con un romanzo molto intrigante selezionato dal nostro Dantés, per lo Sgabello Editoriale. Stiamo parlando di "Leggermente mossa" e del suo autore Carlo Lei, ospite di questa nu - facebook.com Vai su Facebook
Re Carlo pronto a sfrattare Sarah Ferguson, vuole che lasci il Royal Lodge dopo lo scandalo delle mail a Epstein - Per oltre 20 anni il Royal Lodge, la villa da 30 stanze immersa nel parco di Windsor, è stata la residenza del principe Andrea e della sua ex moglie Sarah Ferguson. Si legge su fanpage.it
Re Carlo, ultimatum al Principe Andrea: con William è spacciato - Re Carlo non tollera più Andrea che ha solo una possibilità per salvarsi. Come scrive dilei.it
Re Carlo, il Principe Harry ancora “frustrato” a causa sua - Lo scorso mese, dopo due anni di distanze e silenzi, Re Carlo si è finalmente deciso a incontrare suo figlio Harry. Riporta dilei.it