Re Carlo inaugura il monumento dedicato ai militari Lgbt+
(Adnkronos) – Re Carlo III ha inaugurato un monumento commemorativo in onore del personale militare lesbico, gay, bisessuale e transgender, dopo una campagna durata decenni contro il divieto di appartenenza dei gay alle forze armate. Nel suo primo impegno ufficiale a sostegno della comunità Lgbt+, il re ha visitato la scultura, chiamata ‘Una lettera aperta’, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
