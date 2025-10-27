Re Carlo III inaugura un memoriale dedicato al personale militare LGBTQ
Con un gesto senza precedenti, Re Carlo III ha inaugurato il monumento commemorativo “An Opened Letter” presso il National Memorial Arboretum nel cuore dello Staffordshire, dedicato ai membri LGBTQ delle forze armate britanniche. La cerimonia, tenutasi nel 2025, segna un passo storico per il riconoscimento di decenni di discriminazioni e abusi subiti da migliaia di uomini e donne che hanno servito la nazione. Un riconoscimento atteso da decenni. Nonostante la depenalizzazione dell’omosessualità maschile risalga al 1967, la presenza nelle forze armate di persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender è stata proibita fino all’anno 2000. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
