Razzie in casa dopo aver sfondato la finestra condanna definitiva per il ladro acrobata

Entra in casa, sfondando le finestre e razziando casseforti, cassetti, comodini e dispense. Alla fine arriva la condanna definitiva.La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un 65enne romano, condannato dalla Corte d’appello di Perugia per tre furti in abitazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

