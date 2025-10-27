Razzia in chiesa | rubate le ostie consacrate
Razzia nella chiesa del monastero di Santa Margherita a Bevagna. Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre sono stati rubati alcuni vasi sacri e le ostie consacrate. A darne notizia è l'Achidiocesi di Spoleto-Norcia che parla di “gravissimo gesto”. Il furto è avvenuto mentre c'erano due suore nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
