Rapine accoltellamenti risse e spaccio A Sampierdarena serve l' esercito

"La spirale di violenza e delinquenza che colpisce Sampierdarena non è un’emergenza episodica: è una condizione permanente che i residenti vivono quotidianamente". Così Davide Rossi, capogruppo della Lega nel Municipio Centro Ovest. Risse, accoltellamenti e rapineL'esponente del Carroccio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Approfondisci con queste news

Roma, furti, rapine e borseggi in case, mezzi pubblici e centri commerciali: 22 arresti - facebook.com Vai su Facebook

Escalation di violenza in Puglia: accoltellamento in un circolo a Taranto, 19enne aggredito a Foggia e due rapine a mano armata tra Molfetta e Sannicandro. - X Vai su X

"Rapine, accoltellamenti, risse e spaccio. A Sampierdarena serve l'esercito" - Il capogruppo della Lega in Municipio, Davide Rossi, denuncia la situazione nel quartiere e chiede "interventi repressivi" dopo le ultime notizie di cronaca riguardanti il quartiere ... Da genovatoday.it

Milano: sei giovani accoltellati in tre differenti risse/ Tra loro c’è un 18enne in pericolo di vita - Milano, sei accoltellamenti nel corso della notte: tra i feriti in tre differenti risse c'è anche un 18enne in pericolo di vita ... Lo riporta ilsussidiario.net

Stop spaccio, furti e rapine. Ecco i nuovi capitani delle Compagnie di Siena e Montepulciano - Cambio della guardia anche in due Compagnie dei carabinieri della nostra provincia, quella di Siena e di Montepulciano, dopo l’arrivo del nuovo comandante provinciale, il colonnello Giulio Modesti. Lo riporta lanazione.it