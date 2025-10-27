Rapina sulle mura 70enne aggredita mentre passeggia con un' amica | uno sconosciuto le chiede una sigaretta la butta a terra e scappa con la collana

TREVISO È stata aggredita da uno sconosciuto mentre stava passeggiando sulle mura assieme a un?amica. Dopo averle chiesto una sigaretta, l?uomo l?ha presa per il collo,. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Rapina sulle mura, 70enne aggredita mentre passeggia con un'amica: uno sconosciuto le chiede una sigaretta, la butta a terra e scappa con la collana

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rapina al Louvre, fermati due sospetti. Secondo Le Parisien, "farebbero parte della banda dei 4 ladri" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Rapina sulle mura, 70enne aggredita mentre passeggia con un'amica: uno sconosciuto le chiede una sigaretta, la butta a terra e scappa con la collana - TREVISO È stata aggredita da uno sconosciuto mentre stava passeggiando sulle mura assieme a un’amica. Da ilgazzettino.it

Aggredita dal marito, una 60enne muore in ospedale dopo due mesi di agonia. Il 70enne è accusato di omicidio - Olena Georgiyivna Vasyl'yeva era stata colpita alla testa con un attrezzo da carpentiere, riducendola in fin di vita. Segnala quotidiano.net