Rapina sulla A14 assalto esplosivo a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati Autostrada paralizzata | chiusa in entrambe le direzioni

Rapina sulla A14 a un portavalori, tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada bloccata da un camion messo di traverso per occupare e ostruire l'intera carreggiata. Disagi per la. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Rapina sulla A14, assalto esplosivo a un portavalori tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe le direzioni

Argomenti simili trattati di recente

Tre uomini sono stati arrestati per l'assalto all'agenzia di viaggi di Acireale, sono accusati di rapina aggravata e lesioni - facebook.com Vai su Facebook

Assalto con esplosivo ai bancomat. Un boato improvviso: banda in fuga - All’alba di ieri, domenica 28 settembre, la quiete di Cireglio è stata squarciata da un fragoroso boato: ... Segnala lanazione.it

20 uomini assaltano con picconi e pistole una gioielleria e portano via un bottino milionario: le incredibili immagini della rapina da film - Una scena da film d’azione, un’operazione criminale tanto sfacciata quanto violenta, ma che non aveva fatto i conti con una tecnologia di sorveglianza altrettanto sofisticata. ilfattoquotidiano.it scrive