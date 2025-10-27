Rapina in villa sulla Cassia 20enne arrestato in Croazia

Il 20enne è gravemente indiziato di essere uno degli autori della violenta rapina ai danni di una donna anziana, rimasta sola in casa.

Rapina in villa sulla Cassia: arrestato in Croazia l’ultimo membro della banda - Il 20enne, latitante da mesi, è stato consegnato alle autorità italiane e portato a Roma Fiumicino. Da rainews.it

Rapina in casa sulla Cassia, arrestato a Fiumicino l’ultimo membro della banda - Roma, 27 ottobre 2025 – Presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale unitamente alla polizia di frontiera aerea, a seguito di co ... Riporta ilfaroonline.it

