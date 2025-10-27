Rapina in casa sulla Cassia arrestato a Fiumicino l’ultimo membro della banda

Roma, 27 ottobre 2025 – Presso lo scalo aeroportuale di Roma Fiumicino, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trionfale unitamente alla polizia di frontiera aerea, a seguito di consegna da parte dell’omologo croato, hanno arrestato un ragazzo 20enne, già irreperibile sul territorio nazionale, gravemente indiziato di essere uno degli autori, l’ultimo che mancava all’appello, della rapina in abitazione, avvenuta lo scorso 6 febbraio, in via Cassia 1004, dove una guardia particolare giurata è gravemente indiziata di aver sparato, ferendo a morte uno di loro. Il ragazzo, che si era reso irreperibile, è stato fermato dalle autorità croate per un controllo ed è risultato destinatario di mandato di arresto europeo in quanto gravato da ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it