Rapina in A14 assalto esplosivo a un portavalori della Maondialpol tra Civitanova e Porto Recanati Autostrada paralizzata | chiusa in entrambe le direzioni

Corriereadriatico.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a un portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Il caos in pochi secondi intorno alle 18.30. Rapina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

