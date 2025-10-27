Rapina in A14 assalto esplosivo a due portavalori della Mondialpol tra Civitanova e Porto Recanati Banda in fuga senza il bottino Autostrada paralizzata | chiusa in entrambe le direzioni
Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Il caos in pochi secondi subito dopo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Argomenti simili trattati di recente
Tre uomini sono stati arrestati per l'assalto all'agenzia di viaggi di Acireale, sono accusati di rapina aggravata e lesioni - facebook.com Vai su Facebook
Rapina in A14, assalto esplosivo a due portavalori della Mondialpol tra Civitanova e Porto Recanati. Banda in fuga senza il bottino. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe ... - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Scrive corriereadriatico.it
Rapina in A14, assalto esplosivo a due portavalori tra Civitanova e Porto Recanati. Tratto chiuso in entrambe le direzioni. - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Scrive msn.com
Assalto a un portavalori sull’A14: banditi fermano il mezzo con chiodi e fuggono nei campi - Un furgone portavalori è stato preso di mira lunedì pomeriggio pomeriggio sull’A14 Bologna- leggo.it scrive