Rapina a un furgone portavalori presi i 3 della banda
AGI - Una rapina a un furgone portavalori ha portato alla chiusura di un t ratto dell'A14 compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni. L'assalto è avvenuto poco prima delle 18.30 in direzione Pescara. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione di quanto è successo. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Pescara e 2 km di coda in direzione Ancona. Da quanto si è appreso, l'assalto è stato organizzato nei minimi particolari: i rapinatori hanno messo un mezzo pesante di traverso lungo la carreggiata e lanciato sull'asfalto chiodi a tre punte, che hanno forato gli pneumatici di diversi mezzi, compreso il blindato portavalori, che a quanto sembra viaggiava scortato ed è stato costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Agi.it
