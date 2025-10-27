Rapina a un furgone portavalori piano studiato nei minimi dettagli Chiusa l' A14 nel Maceratese chilometri di coda
Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico risulta bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 km di coda in direzione Pescara e 2 km di coda in direzione Ancona. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Rapina in A14, assalto esplosivo a due portavalori della Maondialpol tra Civitanova e Porto Recanati. Autostrada paralizzata: chiusa in entrambe le direzioni - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a due portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. Segnala corriereadriatico.it
