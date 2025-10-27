Chiusa l'autostrada A14 Bologna-Taranto per una rapina a un furgone portavalori, nel tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, in entrambe le direzioni. L'assalto è avvenuto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, poco prima delle 18.30. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. La dinamica dell'assalto. Secondo quanto è emerso, l'assalto è stato organizzato nei minimi particolari: i rapinatori hanno messo un mezzo pesante di traverso lungo la carreggiata e lanciato sull'asfalto chiodi a tre punte, che hanno forato gli pneumatici di diversi mezzi, compreso il blindato portavalori, che a quanto sembra viaggiava scortato ed è stato costretto a fermarsi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Rapina a portavalori in A14, uditi spari e un'esplosione: autostrada bloccata nelle Marche